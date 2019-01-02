Son Dakika Haberleri: Muradiye'de 33 Kaçak Telefon Ele Geçirildi

Muradiye'de 33 Kaçak Telefon Ele Geçirildi

1 saat önce

Muradiye ilçesinde minibüsteki bir yolcunun el çantasında 33 kaçak cep telefonu bulundu.

Muradiye'de 33 Kaçak Telefon Ele Geçirildi, System.String[]
Muradiye ilçesinde minibüsteki bir yolcunun el çantasında 33 kaçak cep telefonu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Erciş kara yolunda gerçekleştirilen yol kontrolünde bir minibüste arama yapıldı.

Aramada bir yolcuya ait el çantası içerisinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 33 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:27 Kaynak: AA

Van, Erciş, Muradiye, Güncel
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