Muradiye'de 33 Kaçak Telefon Ele Geçirildi
1 saat önce
Muradiye ilçesinde minibüsteki bir yolcunun el çantasında 33 kaçak cep telefonu bulundu.
Muradiye
ilçesinde minibüsteki bir yolcunun el çantasında 33 kaçak cep telefonu bulundu.
İl Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van- Erciş
kara yolunda gerçekleştirilen yol kontrolünde bir minibüste arama yapıldı.
Aramada bir yolcuya ait el çantası içerisinde gümrük kaçağı olduğu belirlenen 33 cep telefonu ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:27 Kaynak: AA
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