Van'da art arda depremler korkuttu - Son Dakika
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Van'da art arda depremler korkuttu

10.06.2022 09:16

Van'da art arda depremler korkuttu Van'da 20 dakikada 4.5 ile 2.0 büyüklüğünde olmak üzere art arda gelen 6 ayrı deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Van'da art arda depremler korkuttu

VAN - Van'da 20 dakikada 4.5 ile 2.0 büyüklüğünde olmak üzere art arda gelen 6 ayrı deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, saat 09.02'de merkez üssü Muradiye'nin Sürüyolu Mahallesi'nde 4.5 büyüklüğünde olmak üzere art arda gelen 6 sarsıntı kaydedildi. Sürüyolu Mahallesinde yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, sarsıntı Van merkezde de hissedildi.

Deprem olduğu sırada dershanenin etüt salonunda olduğunu ifade eden vatandaş, depremi hissettiği an dışarı kaçtığını söyledi. Etütteki arkadaşlarının koridorlara kaçtığını ifade eden vatandaş, "Onlar koridorlara çıkmayı tercih ederken ben dışarı çıktım. Depremin 4.4 şiddetinde olabileceğini düşünüyorum" dedi.

Van'da art arda depremler korkuttu
Van'da art arda depremler korkuttu
Van'da art arda depremler korkuttu
Van'da art arda depremler korkuttu
Van'da art arda depremler korkuttu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da art arda depremler korkuttu - Son Dakika

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