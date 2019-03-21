Son Dakika Haberleri: Muradiye'de 541 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Muradiye'de 541 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

1 saat önce

Muradiye ilçesinde bir araçta 541 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Muradiye'de 541 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, System.String[]
Muradiye ilçesinde bir araçta 541 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Van Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Muradiye- Çaldıran kara yolunda yapılan yol kontrolünde bir aracı durdurdu.


Araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde niteliği taşıyan ve cinsel uyarıcı 541 hap bulundu.


Sürücü gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:55 Kaynak: AA

Van, Çaldıran, Muradiye, Güncel
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