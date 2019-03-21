Muradiye'de 541 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
1 saat önce
Muradiye ilçesinde bir araçta 541 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Muradiye
ilçesinde bir araçta 541 uyuşturucu hap ele geçirildi. Van Jandarma
Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Muradiye- Çaldıran
kara yolunda yapılan yol kontrolünde bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde niteliği taşıyan ve cinsel uyarıcı 541 hap bulundu.
Sürücü gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:55 Kaynak: AA
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