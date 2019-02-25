Son Dakika Haberleri: Muradiye'de AK Parti Seçim Bürosu Açıldı

Muradiye'de AK Parti Seçim Bürosu Açıldı

56 dakika önce

AK Parti Van'ın Muradiye ilçesinde seçim bürosu açtı.

Muradiye'de AK Parti Seçim Bürosu Açıldı, System.String[]
AK Parti Van'ın Muradiye ilçesinde seçim bürosu açtı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahad Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı ve Muradiye Belediye Başkan Adayı Kemal Polat'ın katıldığı açılış programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açılışta konuşan Arvas, hem Allah'a hem de Allah'ın rahmetine ve bereketine inanan insanlar olduklarını belirterek, zaferin de inanan insanların olacağını söyledi.

Açılışını yaptıkları seçim bürosunun hayırlı olmasını dileyen Arvas, seçimden zaferle çıkacaklarına yürekten inandığını kaydetti.

AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu de ilçenin içinden çıkmış, ilçe halkına hizmet etmeyi kendisine şiar edinen Kemal Polat'ı aday gösterdiklerini belirterek, destek istedi.

Muradiye'ye çıkarla, menfaatle ilişkisi olanların hizmet edemeyeceğini vurgulayan Türkmenoğlu,şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne kadar ülke sevdalısı ise biz de o kadar Van sevdalısıyız, Muradiye sevdalısıyız. Bilmenizi isteriz ki bu şehre, bu bölgeye AK Parti dışında hiçbir siyasi parti bu hizmetleri yapamaz ve yapmaz. Bir daha geri belediyecilik dönemlerine götürmeyin. Biz Muradiye'yi çok daha güzel bir belediyecilikle inşa etmek istiyoruz. Halkla parti arasındaki köprü seçim büromuzdur. Buraya gelerek birlikteliğinizi hayata geçiriniz."

AK Parti Belediye Başkan Adayı Kemal Polat da vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, projelerini anlattı.

Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılış kurdelesi kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:57 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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