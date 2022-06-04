Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü - Son Dakika
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Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü

04.06.2022 11:25

Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü Van'ın Muradiye ilçesindeki bir markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü.

Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü

VAN - Van'ın Muradiye ilçesindeki bir markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü.

Muradiye ilçesinde ikamet eden Burhan Tokyay isimli şahsa ait markette bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık 7 saatin sonunda söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü
Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü
Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü
Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü
Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü
Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü
Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü
Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü
Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü
Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü
Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü

YORUMLAR
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Marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü Marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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