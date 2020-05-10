Muradiye'de Anneler Günü kutlaması - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde polis ve Kızılay ekibi 45 gün sonra evden çıkan 65 yaş üstü annelere yolda karanfil ve maske vererek Anneler Günü'nü kutladı.

İlçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra sokağa çıktı.

Anneler Günü dolayısıyla Kızılay ve polis ekipleri, evden çıkan 65 yaş üstü annelere karanfil ile maske verdi.

Evden çıkamayan yaşlıları ise evlerinde ziyaret eden Kızılay ve polis ekipleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'ın selamını götürerek günlerini kutladı.