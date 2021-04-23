Muradiye'de baharla birlikte ağaçlar budanmaya başlandı - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde havaların ısınmasıyla ağaç budama çalışmaları başladı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün destekleriyle oluşturulan 5 bin dekarlık meyve bahçelerinde budama işlemleri sürüyor.

İlçe müdürü İsmail Arslanbay, yaptığı açıklamada, üreticilere destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Budama işlemlerinin profesyonel ekiplerce yapıldığını anlatan Arslanbay, "Üreticilerimizin daha kaliteli ürün elde edebilmeleri için teknik olarak sürekli sahadayız. Gübreleme çalışmalarından budamaya ve ilaçlamaya kadar çitçimizin yanındayız ve onları bilgilendiriyoruz. İlçemiz meyvecilik konusunda çok iyi noktada." dedi.

Çiftçi Kemal Polat da desteklerinden ötürü İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.