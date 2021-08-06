Muradiye'de bir düzensiz göçmen ölü bulundu - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde bir düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu.

Muradiye ilçesine bağlı Balaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için meraya çıkan çobanlar, düzensiz göçmene ait ceset buldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Afgan uyruklu olduğu tespit edilen düzensiz göçmenin cenazesi otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - VAN