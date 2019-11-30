Son Dakika Haberleri: Muradiye'de cinsel istismar ve kadına yönelik şiddetle mücadele semineri
Son Dakika Güncel Muradiye'de cinsel istismar ve kadına yönelik şiddetle mücadele semineri - Son Dakika

Muradiye'de cinsel istismar ve kadına yönelik şiddetle mücadele semineri

6 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde cinsel istismar ve kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.

Muradiye'de cinsel istismar ve kadına yönelik şiddetle mücadele semineri, System.String[]

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde cinsel istismar ve kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.


Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Muradiye Ek Hizmet Birimi, Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Muradiye İlçe Müftülüğü tarafından Muradiye ilçesine ait mahallelerde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele', 'Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler', 'Cinsel İstismar', 'Mahremiyet', 'İntihar', 'Madde Bağımlılığı' ve 'Aile İçi İletişim' konuların yer aldığı seminer verildi. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Aşağı Argit Mahallesinde düzenlenen seminer, Sosyal Hizmet Birim Sorumlusu Erkan Bayram, İlçe Vaizi Ömer Aslan tarafından verildi. Eğitim sonunda vatandaşlarla sohbet edilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Taziye evinde verilen seminere mahalleli vatandaşlar ilgi gösterdi.


Seminere, Kaymakam Erkan Savar ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. - VAN

Muradiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:48 Kaynak: İHA
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