Muradiye'de depo yangını - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre yangın, Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde saat 23: 00 civarında meydana geldi. Vedat Aydoğan isimli vatandaşa ait olan ve kışlık yakacak deposu olarak kullanılan yapıda yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu yangın söndürülürken, depoda bulunan 8 tavuk canlı olarak kurtarıldı. Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasar meydana geldi. - VAN