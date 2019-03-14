Son Dakika Haberleri: Muradiye'de Deprem

Muradiye'de Deprem

1 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Van'ın Muradiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muradiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 16.18'de ve 3.70 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, yaptığı açıklamada, ilçede herhangi bir hasarın yaşanmadığını belirterek, "Muhtarlarla görüştük, hiçbir mahallemizde hasar olmadığını öğrendik. Bu sevindirici bir haber. Ancak deprem bizi kötü salladı. Allah bizleri korudu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:00 Kaynak: AA

AFAD, Van, Muradiye, Güncel
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