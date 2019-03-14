Muradiye'de Deprem
1 saat önce
Van'ın Muradiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van
'ın Muradiye
ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muradiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 16.18'de ve 3.70 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Kızılay
Muradiye Şube Başkanı Selçuk
Yay, yaptığı açıklamada, ilçede herhangi bir hasarın yaşanmadığını belirterek, "Muhtarlarla görüştük, hiçbir mahallemizde hasar olmadığını öğrendik. Bu sevindirici bir haber. Ancak deprem bizi kötü salladı. Allah bizleri korudu." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:00 Kaynak: AA
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