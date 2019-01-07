Muradiye'de Eğitime Ara Verildi
21 dakika önce
Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Van
'ın Muradiye
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisinin sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:23 Kaynak: AA
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