Son Dakika Haberleri: Muradiye'de Eğitime Ara Verildi

Muradiye'de Eğitime Ara Verildi

21 dakika önce

Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Muradiye'de Eğitime Ara Verildi, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkisinin sürdüğü belirtildi.


Açıklamada, ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:23 Kaynak: AA

Van, Muradiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti ve MHP, Yerel Seçimler İçin İstanbul'daki Ortak Mitingini Yenikapı'da Yapacak Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

AK Partili Selçuk Özdağ, Millet İttifakının Ortak Adaylık Teklifine Olumlu Yanıt Verdi FETÖ'cü Enes Kanter: Suikasttan Korkuyorum, Gelmeyeceğim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 09:44:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muradiye'de Eğitime Ara Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]