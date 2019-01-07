Muradiye'de Eğitime Kar Engeli
30 dakika önce
Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Van
'ın Muradiye
ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün için tatil edildiği belirtildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:22 Kaynak: İHA
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