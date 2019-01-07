Son Dakika Haberleri: Muradiye'de Eğitime Kar Engeli

Muradiye'de Eğitime Kar Engeli

30 dakika önce

Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün için tatil edildiği belirtildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:22 Kaynak: İHA

Van, Muradiye, Güncel
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