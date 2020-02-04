Muradiye'de Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım - Son Dakika

Muradiye'de müftülük öncülüğünde Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderilmek üzere Van Müftülüğüne gönderildi.

İlçe genelinde depremzedeler için toplanan kuru gıda, battaniye, temizlik malzemelerinin bulunduğu koliler kamyona yüklendi. Yardımların bulunduğu kamyon, dualarla Van'a uğurlandı.

Muradiye Merkez Cami imamı Yahya Yılmaz, yaptığı açıklamada, her zaman depremzedelerin yanında olacaklarını söyledi.

1976 depremini yaşamış bir kentin evlatları olarak olarak depremzedelerin yaralarını sarmak istediklerini belirten Yılmaz, "Biliriz ki Elazığ, Malatya üşürse Muradiye üşür. Aynı acıyı yaşayan ilçe halkı olarak oradaki en iyi biz anlarız. Bunu hem fiili hem de gönüllü olarak gösteriyoruz. Desteklerimiz artarak devam edecektir. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifa diliyoruz." şeklinde konuştu.