Muradiye'de engelli ve hastalar evlerinde tıraş ediliyor - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde berberlik yapan Türk Kızılay İlçe Koordinatörü Selçuk Yay, Kurban Bayramı öncesi evlerinde ziyaret ettiği engelli ve hastaları ücretsiz tıraş ediyor.

İlçede yaklaşık 20 yıldır berberlik yapan Yay, Kurban Bayramı öncesi tıraş konusunda sıkıntı yaşayabileceğini düşündüğü yatalak hastalar ile bakıma muhtaç insanlara ücretsiz hizmet vermeye karar verdi.

Malzeme çantasını alarak mahalleleri gezen Yay, hasta ve engellileri evlerinde ziyaret ederek saç ve sakal tıraşlarını yapıyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun hareket eden Yay, verdiği hizmetle vatandaşların hayır duasını alıyor.

Yay, bayram öncesinde hasta, engelli ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara gönüllü hizmet verdiğini söyledi.

Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahibi insanların yanında olduklarını belirten Yay, "Onların hayır dualarını alıp sevinçlerine ortak oluyoruz. Hastalarımızın tıraş sonrası aynaya baktıklarında yüzlerinde oluşan tebessüm tarifi imkansız bir duygu veriyor bize. İlçemizde insanların her türlü ihtiyacında yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Tıraş olan vatandaşlar da gösterdiği duyarlılıktan dolayı Yay'a teşekkür etti.