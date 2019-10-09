Muradiye'de esnaflar AK Parti İlçe Başkanı Yavrutürk'ü ziyaret etti

Muradiye ilçesinde esnaf, bir süre önce göreve başlayan AK Parti İlçe Başkanı M.Nesim Yavrutürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yavrutürk, genel merkezlerinin önem verdiği 2023 vizyonuna uygun, AK kadroların tekrar yapılanması sürecinde, ilçe başkanlığına layık görülmesinin kendisi için bir onur olduğunu söyledi.



Yavrutürk, "Başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu süreçte bizi yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen tüm dostlarıma minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Partimizin geleneğinden gelen her kardeşim bilir ki, bu bir bayrak yarışıdır. Ben de bir kardeşiniz olarak bunun bilincindeyim." dedi.



Önceki dönemlerde çeşitli kademelerde görev yapan, partilerine hizmeti bulunan herkese teşekkür eden Yavrutürk, şunları söyledi:



"Ayrıca, benimle birlikte bu göreve talip olan tüm arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte de, partimiz için değerli katkılarının olacağını biliyorum. Partimizi ve memleketimizi daha ileriye taşımak için, bu arkadaşlarımızın bilgi ve birikimlerinden her zaman istifade etmeye gayret edeceğimizi huzurlarınızda belirtmek isterim. Şu çok iyi bilinmelidir ki, bu dava için mücadele eden, her bir Ak Partili nefer, bizim için çok önemlidir."