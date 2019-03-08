Son Dakika Haberleri: Muradiye'de Gerçeğini Aratmayan Yangın Tatbikatı

Muradiye'de Gerçeğini Aratmayan Yangın Tatbikatı

1 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Muradiye'de Gerçeğini Aratmayan Yangın Tatbikatı, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesindeki Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde; okul öğretmenleri, öğrenciler, itfaiye, polis ile sağlık ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı. İtfaiye Amiri Cemil Yıldız, öğrencilere yangın tüplerinin nasıl çalışması gerektiğini ve yangının nasıl söndürüleceği hakkında bilgi verdikten sonra tatbikat yapıldı. Yangın esnasında okul içinde kalan öğrencilerin kurtarılması, ilk müdahalenin yapılması ve çevre güvenliği gibi olaylar ekipler tarafından sırasıyla canlandırıldı.

Yangın tatbikatı ile ilgili olarak açıklamada bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş, "Görevlerimiz arasında öğrencilerimizin bir afet durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği ve burada farkındalık oluşturmak amacıyla çok güzel bir tatbikat gerçekleştirmiş olduk. Bunu yaparken itfaiye ekiplerinin kurum personellerinin hareket kabiliyetlerini ölçme açısından çok önemli bir tatbikat gerçekleştirildi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Durmuş; Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Muradiye İtfaiye Grup Amirliği, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile 112 Acil Servis ekiplerinin katılımı ile tatbikatın gerçekleştirildiğini belirterek, "İtfaiye ekiplerinin çok süratli bir şekilde olaya müdahale etme hareketleri çok önemliydi. Bunu da görevlerini en güzel bir şekilde icra ederek bizi gururlandırdılar. Demek ki bir yangın olayında müdahale etme kabiliyetleri çok yüksek. Bunda bir şüphemiz yoktur. Arkadaşlarımız, böyle bir olayda inancımız ve güvenimiz çok yüksek bir seviyeye çıkmıştır. Gerçeği aratmayacak bir tatbikat gerçekleştirildi. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:20 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Kazım Karabekir, Muradiye, Güncel
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