Son Dakika Haberleri: Muradiye'de hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Muradiye'de hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı

3 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde elektronik cihaz ve Türk Telekom'a ait internet kablolarını çalan 2 kişi yakalandı.

Muradiye'de hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]
VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde elektronik cihaz ve Türk Telekom'a ait internet kablolarını çalan 2 kişi yakalandı.

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Adnan Saka Polis Merkezi Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Muradiye Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezindeki güvenlik kameraları ve Türk Telekom'a ait olan internet kablolarının çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde takibe alınan İ.K. ve V.Ç., çaldıkları malzemelerle bir inşaatta yakalandı. İ.K. ve V.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - VAN
Emniyet Müdürlüğü, Türk Telekom, Muradiye, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Camide uyuyakaldı, gece yarısı uyanıp ikinci kattan atlayınca hastanelik oldu Hoparlör tamir eden imam minareden düştü Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü! O anlar saniye saniye görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 19:31:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muradiye'de hırsızlık operasyonu: 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]