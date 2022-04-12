Muradiye'de hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muradiye'de hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı yakalandı

12.04.2022 16:39
Muradiye'de hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde kurum ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde kurum ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede kurum ve iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki kameraları inceleyerek eşkalini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 6 telefon, 4 tablet ve şarj aleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Muradiye'de iş yerinden ve kurumdan hırsızlığa gözaltı Son dakika haberleri... Muradiye'de iş yerinden ve kurumdan hırsızlığa gözaltı Çaldıran'da 183 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı Çaldıran'da 183 çiftçiye buğday tohumu dağıtıldı

Hisarcık, Muradiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muradiye'de hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:37 "30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi" dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı!
16:34 Klarnetçi ve davulcunun galibiyet mutluluğu görenleri gülümsetti! İşte o anlar
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
16:18 Yabancı uyruklu adam, vapurda genç kızın görüntülerini çekti, sosyal medya ayağa kalktı
16:00 ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu
15:48 Fenomen boşanma avukatı uyardı: "Bu beş mesleği yapan kişilerle evlenmektense kaçın"
15:40 Fırında mide bulandıran görüntü! Dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptılar
15:36 NATO'dan dikkat çeken paylaşım! Hindi anlamına gelen "Turkey" yerine Türkiye'yi tercih ettiler
15:32 Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak! Mine'nin bebeğinin babası kim çıkacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 16:46:57. #1.11#
SON DAKİKA: Muradiye'de hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement