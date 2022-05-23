Kaçak avlanılan 11 ton inci kefali ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kaçak avlanılan 11 ton inci kefali ele geçirildi

23.05.2022 14:02

Van'ın Muradiye ilçesinde yapılan denetimler sırasında kacak avlanılan 11 ton inci kefali ele geçirildi, canlı olan 7 ton balık suya bırakıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde yapılan denetimler sırasında kacak avlanılan 11 ton inci kefali ele geçirildi, canlı olan 7 ton balık suya bırakıldı.

Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonette soğan çuvallarının altına gizlenmiş torbalarda 4 ton ölü inci kefali ele geçirildi.

Kaçak balık avlayan kişiye 15 bin 159 lira idari para cezası uygulandı, araç da 15 gün boyunca trafikten men edildi.

İlçeye bağlı Yalındüz Mahallesi'nde de denetim yapan ekipler, kaçak avcıların mahalleden geçen nehre bıraktığı 400 ve 200 metrelik iki manyat ağı ve ağa takılmış yaklaşık 7 ton canlı inci kefalini ele geçirdi.

Canlı balıklar tekrar suya bırakıldı, ağlar da İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaçak avlanılan 11 ton inci kefali ele geçirildi
Kaçak avlanılan 11 ton inci kefali ele geçirildi
Kaçak avlanılan 11 ton inci kefali ele geçirildi
Kaçak avlanılan 11 ton inci kefali ele geçirildi
Kaçak avlanılan 11 ton inci kefali ele geçirildi
Kaçak avlanılan 11 ton inci kefali ele geçirildi
Kaçak avlanılan 11 ton inci kefali ele geçirildi
Kaçak avlanılan 11 ton inci kefali ele geçirildi

YORUMLAR
500
Muradiye'de kaçak avlanmış 11 ton inci kefali ele geçirildi Muradiye'de kaçak avlanmış 11 ton inci kefali ele geçirildi VAN'DA KAÇAK AVLANAN 11 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRDİ VAN'DA KAÇAK AVLANAN 11 TON İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRDİ
Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak avlanılan 11 ton inci kefali ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Kalbi tekleyen Cübbeli Ahmet Hoca kalp ameliyatına alındı, sosyal medyadan dua istedi
17:18 Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'a "Arsız sefil" demesi tepki çeken Gülbin Tosun'dan istifa taleplerine yanıt: Hafta sonu gümbür gümbür yayında
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
16:58 Halı saha maçında kendisine faul yapan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 17:52:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kaçak avlanılan 11 ton inci kefali ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement