Son Dakika Haberleri: Muradiye'de kaçak avlanmış 2 kınalı keklik ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Muradiye'de kaçak avlanmış 2 kınalı keklik ele geçirildi - Son Dakika

Muradiye'de kaçak avlanmış 2 kınalı keklik ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak avlanılan 2 keklik ile kafes ele geçirildi.

Muradiye'de kaçak avlanmış 2 kınalı keklik ele geçirildi, System.String[]

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak avlanılan 2 keklik ile kafes ele geçirildi.


Muradiye Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Erciş karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında 2 kafeste 2 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, kafes avcılığı yapan şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 'İdari Para Cezası ve Tazminat' kararı alınacak.


Yetkililer, gayretli çalışmalarından dolayı Muradiye Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ettiler. - VAN

Jandarma, Muradiye, Kınalı, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:03 Kaynak: İHA
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