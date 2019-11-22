Muradiye'de kaçak avlanmış 2 kınalı keklik ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak avlanılan 2 keklik ile kafes ele geçirildi.



Muradiye Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Erciş karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında bir kamyonete arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve aracın bagaj kısmında 2 kafeste 2 Kınalı Keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Keklikler ve kafeslerde el konulurken, kafes avcılığı yapan şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 'İdari Para Cezası ve Tazminat' kararı alınacak.



Yetkililer, gayretli çalışmalarından dolayı Muradiye Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ettiler. - VAN