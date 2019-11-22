Son Dakika Haberleri: Muradiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi
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Muradiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

6 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde cinsel istismar ve kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi.

Muradiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi, System.String[]

Van'ın Muradiye ilçesinde cinsel istismar ve kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğün destekleriyle Gönderme mahallesinde gerçekleştirilen seminerde Sosyal Hizmet Birim Sorumlusu Erkan Bayram, İlçe Sağlık Müdürü Cumali Demirkol ve İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere, katılımcıları kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evlilikler, cinsel istismar, mahremiyet, intihar, madde bağımlılığı ve aile içi iletişim konularında bilgilendirdi.

Eğitim sonunda vatandaşlarla sohbet edilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Muradiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:02 Kaynak: AA
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