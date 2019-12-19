Muradiye'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muradiye'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' semineri - Son Dakika

Muradiye'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' semineri

6 saat önce

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' semineri düzenlendi.

Muradiye'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' semineri, System.String[]

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' semineri düzenlendi.


İlçe Kaymakamı Erkan Savar'ın eşi Esma Savar'ın da katılımıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda yapılan seminere kadınlar büyük ilgi gösterdi. Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Muradiye Ek Hizmet Birimi tarafından düzenlenen seminerin açılış konuşması, Kaymakam Erkan Savar'ın eşi Esma Savar tarafından yapıldı.


Daha sonra Muradiye Sosyal Hizmet Merkezi Birim Sorumlusu Erkan Bayram tarafından 'eğitimde şiddet nedir? Kadına şiddet nedir? Şiddet türleri nelerdir? Dünyada, Türkiye'de, ilimizde ve Muradiye ilçemizde kadına şiddet oranları ile kadına şiddet nedenleri ve hukuki sonuçları ile kadına şiddetle mücadelede kurumsal mekanizmalar' hakkında bilgiler verildi. - VAN

Muradiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Son dakika: Arap medyası Libya'nın Türkiye'den asker talep edeceğini iddia etti Rusya Devlet Başkanı Putin: Libya konusunu Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, Türkiye'den delegasyon gelecek Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı

Son Dakika Haberleri
22:30 Niğde bakanlıktan patates tüketimine teşvik - Son Dakika
22:30 Aydın kıbrıs barış harekatı gazilerine düzenlenen törenle madalyaları verildi - Son Dakika
22:29 Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması - Son Dakika
22:28 Lübnan'da Diyab'ın hükümeti kurmakla görevlendirilmesi protesto edildi - Son Dakika
22:26 Anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulundu - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 22:34:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muradiye'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]