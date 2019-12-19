Muradiye'de "Kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muradiye'de 'Kadına yönelik şiddetle mücadele' eğitimi - Son Dakika

Muradiye'de "Kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi

6 saat önce

Muradiye Halk Eğitim Merkezinde "Kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi verildi.

Muradiye'de

Muradiye Halk Eğitim Merkezinde "Kadına yönelik şiddetle mücadele" eğitimi verildi.

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi, kadınlara "Kadına yönelik şiddetle mücadele" semineri verdi.

Seminerde Kaymakam Erkan Savar'ın eşi Esma Savar bir konuşma yaptı.

Muradiye Sosyal Hizmet Merkezi sorumlusu Erkan Bayram eğitimde, kadına yönelik şiddet ve türleri ile kadına şiddet oranları, nedenleri ve hukuki sonuçları hakkında bilgi verdi.

Seminer, karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak son buldu.

Muradiye, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:04 Kaynak: AA
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