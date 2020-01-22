Muradiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muradiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele semineri - Son Dakika

Muradiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele semineri

6 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde belediye personellerine kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.

Muradiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele semineri, System.String[]

Van'ın Muradiye ilçesinde belediye personellerine kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.

Van Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezince, Halk Kütüphanesinde düzenlenen programa belediye çalışanları katıldı.

Sosyolog Erkan Bayram, katılımcılara, "eğitimde şiddet nedir, kadına şiddet nedir, şiddet türleri nelerdir, dünyada, Türkiye'de ve Van'da kadına şiddet oranları ile nedenleri, hukuki sonuçları ve şiddetle mücadele de kurumsal mekanizmalar" konularında bilgiler verdi.

Program tartışma bölümüyle devam etti.

Muradiye, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:06 Kaynak: AA
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