Muradiye'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Cinsel İstismar' semineri

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Cinsel İstismar' semineri düzenlendi.



Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Muradiye Ek Hizmet Birimi tarafından okul müdürleri, rehber öğretmenler ve imamlara yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Cinsel İstismar' semineri verildi. Muradiye'nin Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde verilen seminer, Birim Sorumlusu Erkan Bayram tarafından verildi.



Seminerde; "Şiddet nedir? Kadına şiddet nedir? Şiddet türleri nelerdir? Dünyada, Türkiye'de, ilimizde ve Muradiye ilçemizde kadına şiddet oranları ile kadına şiddet nedenleri ve hukuki sonuçları ile kadına şiddetle mücadelede kurumsal mekanizmalar, Cinsel istismar nedir? Cinsel istismar şüphesine neden olabilecek ipuçları nelerdir? İstismarın çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir? İstismar şüphesi durumunda yapılması gerekenler nelerdir? İstismarın uzun dönem etkileri nelerdir?" konuları anlatıldı. - VAN