Muradiye'de kan bağışı - Son Dakika

Muradiye ilçesindeki vatandaşlar, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Vatandaşlar, iftardan sonra Muradiye Devlet Hastanesi önündeki Kızılay Kan Alma noktasında kan verdi.

Türk Kızılayı Muradiye Temsilcisi Selçuk Yay, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının kan bağışını olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Bu süreçte kan stoklarının yarıya indiğini ifade eden Yay, şöyle konuştu:

"Hastaların kan ihtiyaçları aynı oranda devam ediyor. Bu hizmetin sürekliliği için pandemi döneminde de 18-65 yaş aralığındaki her sağlıklı bireyleri iftar sonrasında kan bağışına davet ettik. Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Kızılay adına kendilerine teşekkür ediyorum."

Kan bağışında bulunan Ömer Çınarbay ise "Kan bağışının önemli olduğunu düşünüyorum. Salgın döneminde stoklarda tükenme olduğu için daha fazla kan bağışının yapılması gerekiyor. Vatandaşları da kan bağışına davet ediyorum." diye konuştu.