Son Dakika Haberleri: Muradiye'de Namaz Konulu Konferans

Muradiye'de Namaz Konulu Konferans

58 dakika önce

Muradiye ilçesinde eğitimci yazar Zehra Türkmen "namaz" konulu konferans verdi.

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Muradiye ilçesinde eğitimci yazar Zehra Türkmen "namaz" konulu konferans verdi.

Ensar Vakfı Muradiye Şubesince, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde organize edilen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan eğitimci yazar Türkmen, öğrencilere namazın faydalarını anlatarak, bunların yaşam biçimine dönüştürmesi gerektiğini ifade etti.

Türkmen ardından İlçe Müftülüğünde düzenlenen Kur'an kursundaki öğrencilerle bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:47 Kaynak: AA

Muradiye, Güncel
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