Muradiye'de Namaz Konulu Konferans

Muradiye ilçesinde eğitimci yazar Zehra Türkmen "namaz" konulu konferans verdi.

Muradiye ilçesinde eğitimci yazar Zehra Türkmen "namaz" konulu konferans verdi.



Ensar Vakfı Muradiye Şubesince, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde organize edilen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Konferansa konuşmacı olarak katılan eğitimci yazar Türkmen, öğrencilere namazın faydalarını anlatarak, bunların yaşam biçimine dönüştürmesi gerektiğini ifade etti.



Türkmen ardından İlçe Müftülüğünde düzenlenen Kur'an kursundaki öğrencilerle bir araya geldi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava

Bosna Kasabı'na Verilen 40 Yıllık Hapis Cezası Müebbette Çevrildi

Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!

Kartal'da 21 Kişiye Mezar Olan Binanın Çökme Nedeni Belli Oldu