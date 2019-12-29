Muradiye'de odunluk ve tandır evi yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muradiye'de odunluk ve tandır evi yangını - Son Dakika

Muradiye'de odunluk ve tandır evi yangını

6 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde odunluk ve tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Muradiye'de odunluk ve tandır evi yangını, System.String[]

Van'ın Muradiye ilçesinde odunluk ve tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Muradiye ilçesi Görecek Mahallesi'nde meydana geldi. Odunluk ve tandır evinde yangın çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, 4 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN

Muradiye, İtfaiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:13 Kaynak: İHA
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