Son Dakika Haberleri: Muradiye'de öğrencilere yönelik "biyolojik çeşitlilik" eğitimleri
Son Dakika Güncel Muradiye'de öğrencilere yönelik 'biyolojik çeşitlilik' eğitimleri

Muradiye'de öğrencilere yönelik "biyolojik çeşitlilik" eğitimleri

1 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde öğrencilere yönelik "Biyolojik çeşitlilik ve önemi" eğitimleri başladı.

Muradiye'de öğrencilere yönelik

Van'ın Muradiye ilçesinde öğrencilere yönelik "Biyolojik çeşitlilik ve önemi" eğitimleri başladı.


Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından "Biyolojik çeşitlilik ve önemi" hakkında eğitim çalışmaları her yıl olduğu gibi 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. Van İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Muradiye ilçesi, Cumhuriyet ve Fevziye Salih Ünlü ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldiler. "Biyolojik çeşitlilik ve önemi" hakkındaki eğitim çalışmaları Van İl Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir takvim doğrultusunda 2019-2020 eğitim-öğretim süresince il genelinde devam edecek. - VAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Muradiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:45 Kaynak: İHA
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