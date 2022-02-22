Muradiye'de okul servislerine yönelik denetim - Son Dakika

Van'ın Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Denetim kapsamda jandarma ekipleri tarafından uygulama noktalarında servis araçları durdurularak 2022 yılı kış tedbirleri kapsamında denetlendi. Trafik güvenliği konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşması amacıyla şehrin farklı noktalarında kış lastiği denetimi yapan ekipler, sürücülere bilgilendirmede de bulundu.

Sürücülere, kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulunan jandarma ekipleri, koltuk sayısından fazla öğrenci alan sürücüler hakkında ise işlem yaptı. - VAN