Muradiye'de 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferansı

Van'ın Muradiye ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferans düzenlendi.



Kazım Karabekir Lisesinin konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterisinin ardından konuşan Van İl Müftü Yardımcısı Sebahattin Kesti, Anadolu toplumunun en sağlam tarafının aile olduğunu ifade etti. Kesti, "Aile, Anadolu toplumu için adeta bir korunaklı kale hükmündedir. Bugün basın yayın organları ve sosyal medya araçları üzerinden aileye çok yönlü ve çok ciddi saldırılar gerçekleşiyor. Bu noktada Peygamberimizin aile hayatı, örnek ahlakı ve ailenin maddi ve manevi bütünlüğünün korunması noktasında Peygamberimizin rehberliği son derece hayati önem taşıyor" dedi.



İlçe Müftüsü Absulselam Özdere ise, Kur'an'da ismi geçen 28 peygamberden sadece Hazreti İbrahim ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v) için 'en güzel örnek' anlamında 'Üsve-i hasene' ifadesi kullanılır. Zira Peygamberimiz bizim için hayatın her alanında en doğru ölçü ve rehberdir. Anne babalar olarak çocuklarımızın Kur'an'ın ve Peygamberimizin telkin ve tavsiyelerine, emir ve yasaklarına uygun bir şekilde yetiştirmek durumundayız. Çağın aile kurumuna yönelik saldırılarından ve hastalıklarından ancak Allah ve Resulüne, onların diriltici mesajlarına sarılmakla korunabiliriz" ifadelerini kullandı.



'Peygamberimiz ve Aile' başlıklı kitabın hediye edildiği programa İl Müftü Yardımcısı Sabahattin Kesti, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Evren Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı, İlçe Müftüsü Abdulselam Özdere, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - VAN