Muradiye'de sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı - Son Dakika

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Muradiye'de sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı
6 saat önce
Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Kızılayı görevlileri, sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak destek verdi.
Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Kızılayı görevlileri, sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak destek verdi.
Türk Kızılayı Şube Başkanı Selçuk Yay ve beraberindeki gönüllüler, devlet hastanesi çalışanlarını ziyaret etti.
Yaya ve beraberindekiler bir süre sohbet ettikleri sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı.
Yay, gazetecilere yaptığı açıklamada, fedakar sağlık çalışanlarını ziyaret ederek yorgunluklarını paylaşmak istediklerini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başhekim Dr. Kaan Eligül, Kızılay görevlilerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:10 Kaynak: AA
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