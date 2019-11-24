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Muradiye'de sazlık yangını

6 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde, bir çok kuş türüne ev sahipliği Van Gölü kıyısındaki sazlık çıkan yangın nedeniyle 5 dönümlük alan zarar gördü.

Muradiye'de sazlık yangını, System.String[]

Van'ın Muradiye ilçesinde, bir çok kuş türüne ev sahipliği Van Gölü kıyısındaki sazlık çıkan yangın nedeniyle 5 dönümlük alan zarar gördü.

Erciş-Van kara yolu üzerindeki Muradiye ilçesine bağlı Alkasnak Mahallesi'nde sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangında sazlıktaki 5 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Muradiye, Van Gölü, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:30 Kaynak: AA
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