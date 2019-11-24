Muradiye'de sazlık yangını

Van Gölü kıyısında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda yangın çıktı.



Erciş-Van karayolu üzerindeki Muradiye ilçesine bağlı Alkasnak Mahallesi'ndeki sazlık alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Sazlıktaki 5 dönümlük alan zarar görürken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN