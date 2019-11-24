Son Dakika Haberleri: Muradiye'de sazlık yangını
Son Dakika 3. Sayfa Muradiye'de sazlık yangını - Son Dakika

Muradiye'de sazlık yangını

6 saat önce

Van Gölü kıyısında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda yangın çıktı.

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Van Gölü kıyısında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda yangın çıktı.


Erciş-Van karayolu üzerindeki Muradiye ilçesine bağlı Alkasnak Mahallesi'ndeki sazlık alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Sazlıktaki 5 dönümlük alan zarar görürken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Van Gölü, Muradiye, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:46 Kaynak: İHA
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