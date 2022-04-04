Muradiye'de sazlık yangını - Son Dakika
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Muradiye'de sazlık yangını

04.04.2022 16:57
Muradiye'de sazlık yangını

Van'ın Muradiye ilçesindeki sazlık alandaki yangın güçlükle söndürüldü.

Van'ın Muradiye ilçesindeki sazlık alandaki yangın güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Karahan Mahallesinde sazlık alanda meydana geldi. Sazlıkların yandığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise çevre güvenliğini sağladı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. - VAN

Muradiye'de sazlık yangını
Muradiye'de sazlık yangını
Muradiye'de sazlık yangını
Muradiye'de sazlık yangını
Muradiye'de sazlık yangını
Muradiye'de sazlık yangını

YORUMLAR
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Muradiye, Hisarcık, Yangın, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muradiye'de sazlık yangını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muradiye'de sazlık yangını - Son Dakika
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