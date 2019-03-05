Muradiye'de Shm Hizmete Açıldı

Van'ın Muradiye ilçesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) hizmete açıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) hizmete açıldı.



Muradiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Erkan Bayram, yaptığı açıklamada, kurulan merkez ile sorumluluk alanlarındaki dezavantajlı ailelere hizmet vermeyi amaçladıklarını belirtti.



Bayram, şunları kaydetti:



"Merkeze gelecek kişiler ilk önce Başvuru Tespit ve İnceleme Birimi'ne müracaatta bulunacak. Kurum tarafından istenilen belgeler tam ve uygun ise gerekli çalışmalara başlanıyor. İkinci aşamada ise başvuruları uygun olan kişiler uygulama birimine yönlendiriliyor. Burada çalışan meslek elemanları konunun aciliyetine göre hemen, acil olmayan durumlarda ise maksimum 15 günde incelemede bulunuyor. İnceleme sonucunda durumu değerlendirilen müracaat sahiplerinin hangi hizmeti alması gerektiği raporlaştırılarak işlemleri tamamlanıyor."

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