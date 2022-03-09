Muradiye'de stokçuluk denetimi - Son Dakika
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Muradiye'de stokçuluk denetimi

09.03.2022 16:14
Muradiye'de stokçuluk denetimi

Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, zabıta ekipleriyle marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yaptı.

Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, zabıta ekipleriyle marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yaptı.

Muradiye'de, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla yerel ve zincir marketlerde denetimlerine devam eden ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı. Denetime Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Aslanbay, Muradiye Belediyesi zabıta ekipleri katıldı. - VAN

Muradiye'de stokçuluk denetimi
Muradiye'de stokçuluk denetimi
Muradiye'de stokçuluk denetimi
Muradiye'de stokçuluk denetimi
Muradiye'de stokçuluk denetimi
Muradiye'de stokçuluk denetimi
Muradiye'de stokçuluk denetimi
Muradiye'de stokçuluk denetimi
Muradiye'de stokçuluk denetimi

YORUMLAR
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Erkan Savar, Muradiye, Zabıta, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muradiye'de stokçuluk denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muradiye'de stokçuluk denetimi - Son Dakika
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