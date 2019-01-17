Son Dakika Haberleri: Muradiye'de Tehlike Saçan Buz Sarkıtları Temizlendi

Muradiye'de Tehlike Saçan Buz Sarkıtları Temizlendi

1 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde tehlike saçan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.

Muradiye'de Tehlike Saçan Buz Sarkıtları Temizlendi, System.String[]
Van'ın Muradiye ilçesinde tehlike saçan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ilçe merkezindeki ev ve iş yerlerinin saçaklarında uzun buz sarkıtları oluştu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, binaların saçaklarında oluşan buz sarkıtlarını, olası bir kazaya meydan vermemesi için temizlemeye başladı. İtfaiye ekipleri, boyları 2 metreyi aşan buz sarkıtlarını demir çubuklarla kırarak temizledi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:42 Kaynak: İHA

Van, İtfaiye, Muradiye, Güncel
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