Muradiye'de Tehlike Saçan Buz Sarkıtları Temizlendi

Van'ın Muradiye ilçesinde tehlike saçan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.

Van'ın Muradiye ilçesinde tehlike saçan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.



Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ilçe merkezindeki ev ve iş yerlerinin saçaklarında uzun buz sarkıtları oluştu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, binaların saçaklarında oluşan buz sarkıtlarını, olası bir kazaya meydan vermemesi için temizlemeye başladı. İtfaiye ekipleri, boyları 2 metreyi aşan buz sarkıtlarını demir çubuklarla kırarak temizledi. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ankaralı Balıkçılardan Hamsi Temizleme Rekoru! 1 Kilo Hamsiyi 92 Saniyede Temizledi

Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Belediye İşçisinin Atatürk Heykeli Üzerine Düşen Karları Temizlemesi Vatandaşları Duygulandırdı

Kadıköy'de Korkutan Yangın! Kadınların Çığlıkları Kulakları Sağır Etti