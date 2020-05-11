Muradiye'de Trafik Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde Trafik Haftası etkinliği düzenlendi.
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Erkan Savar, Jandarma Komutanı Evren Kaptan ve Emniyet Müdürü Erkan Karalı, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen denetimlere katıldı.
Denetimlerde sürücülere maske dağıtan Sayar, koronavirüse (Kovid-19 ) karşı nasıl korunulması husunda bilgi verdi.
Sayar, sürücü ve yolculara koronavirüse karşı araçlarda uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri ve sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösterilmesi hususunda uyarılarda bulundu.