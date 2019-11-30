Muradiye'de trafik kazası: 1 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Muradiye- Çaldıran yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir tırın kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü bulunduğu yerden çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - VAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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