Son Dakika Haberleri: Muradiye'de Yangın Tatbikatı

Muradiye'de Yangın Tatbikatı

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Muradiye İtfaiye Grup Amirliğince yangın ihtimaline karşı öğretmen ve öğrencilere yönelik Çok Programlı Anadolu Lisesinde bir tatbikat gerçekleştirdi.

Muradiye'de Yangın Tatbikatı, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Muradiye İtfaiye Grup Amirliğince yangın ihtimaline karşı öğretmen ve öğrencilere yönelik Çok Programlı Anadolu Lisesinde bir tatbikat gerçekleştirdi.

Muradiye İlçe İtfaiye Grup Amirliği personelleri tarafından yangına ilk müdahale ve çok katlı binalardan kurtarma şeklinde geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleştirildi. 900 öğrenci ve 15 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikat, renkli görüntülere sahne oldu. İtfaiye ekipleri, tatbikat sonrasında okul bahçesinde öğrencilere yangının nasıl söndürülmesi gerektiği konusunda da bilgi verdi.

İlk defa bu kadar kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini dile getiren Muradiye İtfaiye Grup Amiri İzeet Avcı, 8 personel ve 2 itfaiye aracıyla bu tatbikatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başarıyla gerçekleştirilen tatbikatın ardından Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş ve okul müdürü, katkılarından dolayı itfaiye teşkilatına teşekkür etti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:46 Kaynak: İHA

İtfaiye, Muradiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor

Volkswagen, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak Facebook 2 Yılda 15 Milyon Kullanıcı Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:25:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muradiye'de Yangın Tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]