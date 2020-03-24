Muradiye'de yaşlıların ihtiyaçlarını

Van'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları kaymakamlık, belediye ve valilikçe karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçları valilik, kaymakamlık ve belediyelerde oluşturulan ekiplerce çözüme kavuşturuluyor.

Vatandaşların çağrı merkezini arayıp talepte bulunmaları üzerine alışveriş başta olmak üzere günlük ihtiyaçları ekiplerce gideriliyor.

Muradiye ilçesinde kaymakamlık tarafından oluşturulan ekip, sokağa çıkmaları uygun görülmeyen vatandaşların evlerini ziyaret ediyor.

65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını not alan ekipler, ardından ailelerin gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.

Jandarma ve polis ekiplerinin katıldığı çalışmalarda dezavantajlı vatandaşların evlerine sıcak yemek de götürülüyor.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir ekip oluşturduklarını söyledi.

Ekibin 24 saat esasına göre çalışma yürüttüğünü ifade eden Savar, şöyle dedi:

"İlk olarak ilçemizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızı tespit ettik. Vatandaşlarımızı ziyaret ederek iletişim bilgilerimizi verdik. Onlar için hijyen ve gıda paketleri hazırladık. Aşevinde de sıcak yemeklerini hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."