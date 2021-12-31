Van'da yılbaşı öncesi sıkı denetim - Son Dakika

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi AVM, havaalanı, otobüs ve minibüs terminali ile pazar yerlerinde sıkı denetim başlattı.

Van'da yılbaşı öncesi 'Huzur' uygulaması yapıldı. Helikopter destekli yılın son denetiminde, şüpheli görülen araçlar durdurulup aranırken, sürücü ve yolcuların da üst araması yapıldı. Kentin yoğun cadde ve sokaklarında güvenlik önlemini arttıran polis ekipleri, şüpheli kişilerin kimlik kontrolü ve üst aramasını yaparak denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Yılbaşı Tedbirleri' genelgesi kapsamında kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, yılbaşı gecesinden önce yaşanacak olayların önüne geçiyor.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, il merkezinde suç işlenmesinin önlenmesi, taşıması ve bulundurulması yasak olan her türlü eşyanın tespiti, haklarında arama ve yakalama kararı olan şahısların tespit edilerek gerekli adli işlemlerin tamamlanması, durumu şüpheli görülen şahıslar hakkında gerekli kontrollerin yapılması, umuma açık yerler hakkında gerekli kontrollerin yapılarak vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla genel güvenlik ve asayişin temini için bin 120 personelle yılbaşı tedbirlerinin alındığını duyurdu. - VAN