Muradiye'deki tarihi Şeytan Köprüsü restore ediliyor - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesindeki tarihi Şeytan Köprüsü'nün restore edileceği bildirildi.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Erkan Savar, yaptığı açıklamada, yapının ilçenin tarihi değerleri arasında yer alan önemli bir köprü olduğunu söyledi.

Tarihi köprüde 2008 yılında bir restorasyon çalışması yapıldığını hatırlatan Savar, şöyle dedi:

"Bu sürede köprünün taşıyıcı kolonlarında ve taban yüzeyinde bir takım bozulmalar ve yıpranmalar olmuş. Bunun için tekrardan bu köprünün restorasyon çalışmasının onayı gerçekleşmiştir. Bu onayla köprümüzün daha sağlam ve uzun yıllar kalıcı olabilmesi adına olumlu bir çalışma yapılıp orijinal haline getirilecek. Bu çalışmada emeği geçen ve bizlere destek sunan Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e ve Karayolları Bölge Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Umarız kısa süre içerisinde restorasyon çalışmaları tamamlanıp ilçemiz turizmine kazandırılır."