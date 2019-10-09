Son Dakika Haberleri: Muradiye esnafından Kaymakam Savar'a ziyaret
Son Dakika Kültür Sanat Muradiye esnafından Kaymakam Savar'a ziyaret

Muradiye esnafından Kaymakam Savar'a ziyaret

57 dakika önce

Van'ın Muradiye ilçesinde esnaf, Kaymakam Erkan Savar'ı makamında ziyaret etti.

Muradiye esnafından Kaymakam Savar'a ziyaret, System.String[]

Van'ın Muradiye ilçesinde esnaf, Kaymakam Erkan Savar'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Savar, ilçede yapacakları hizmetlerin devlet millet el ele olunca daha güzel sonuçlar doğuracağına inandığını söyledi.

Savar, "İlçemize yapılacak olan hizmetler karşılıklı diyaloglar içerisinde olunca her şey daha güzel olacak. İlçemiz de güzel, insanımız da güzel, yeter ki gönüller bir olsun, gönüller bir olunca her şey daha güzel olacak. Esnafımızın bu ziyaretleri beni memnun etti kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Esnaf Seracettin Avcı da Kaymakam Savar'ın ilçeye atandığı gün tüm esnafı ziyaret ederek bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek, "'Kaymakamımızın bu devlet vatandaş el ele birlikteliği bizi gayet memnun etti. Biz de hem memnuniyetimizi ifade etmek hem de bu gibi ziyaretlerin zaman zaman yapılmasının ilçemiz ve esnaflarımız açısından çok daha güzel sonuçlar doğuracağına inandığımızı belirtmek amacıyla bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdik." diye konuştu.

Avcı, esnaflar adına Kaymakam Savar'a plaket takdim etti.

Erkan SAVAR, Muradiye, Van, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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