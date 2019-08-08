Muradiye içme suyu deposunun elektrik panosu yenilendi

Gece saatlerinde yapılan çalışma sayesinde vatandaşlara herhangi bir sıkıntı hissettirilmedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde arızalardan kaynaklı su kesintisi yaşanmasını en aza indirmek için bakım onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Muradiye Mahallesinde bulunan içme suyu deposunun ekonomik ömrünü tamamlayan elektrik panosunu yeniledi. Çalışmayı Daire Başkanı Kemal Anaç da yakından takip etti.

EKONOMİK TASARRUF

Yeni elektrik panosunun Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından imal edildiğini belirten Daire Başkanı Kemal Anaç, "Elektrik panolarının yenileme çalışmalarını kendi bünyemizde yaparak büyük ölçüde ekonomik tasarruf sağlıyoruz. Yenilediğimiz panolar sayesinde de tesislerimizde oluşabilecek arızaların önüne geçerek vatandaşlarımızın susuzluk yaşamasını engelliyoruz. Teknik personelimiz tarafından belirlenen noktalarda bakım onarım ve yenileme çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.