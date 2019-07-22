Muradiye ilçesinde kaçak avlanmış 2 keklik ele geçirlidi
1 saat önce
Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri, bir kamyonette yaptıkları aramada kaçak avlanmış 2 kınalı keklik ve 2 kafese el koydu.
Van Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:27 Kaynak: İHA
'ın Muradiye
ilçesinde jandarma ekipleri, bir kamyonette yaptıkları aramada kaçak avlanmış 2 kınalı keklik ve 2 kafese el koydu.
Muradiye İlçe Jandarma
Komutanlığı'na bağlı Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ünseli Mahallesi'de yaptıkları yol kontrolü esnasında kaçak avlanıldığı belirlenen 2 kınalı keklik, 2 kafes ve ile çeşitli tuzaklama malzemeleri ele geçirildi. Keklikler ile malzemelere el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar
İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, kaçak avcılık yapan şahıs hakkında 'İdari Para Cezası ve Tazminat Kararı' alınacak.
Ekipler, çalışmalarından dolayı Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı personeline teşekkür ettiler. - VAN
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