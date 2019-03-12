Son Dakika Haberleri: Muradiye Islah Osb İstihdama Katkı Sağlayacak

Muradiye Islah Osb İstihdama Katkı Sağlayacak

1 saat önce

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Yunusemre ilçesinde Muradiye Mahallesi'ne kurulması planlanan Muradiye Islah Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmalarında gelinen son durumu değerlendirmek üzere Muradiye Sanayi Bölgesi Geliştirme Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Muradiye Islah Osb İstihdama Katkı Sağlayacak, System.String[]
Manisa Valisi Ahmet Deniz, Yunusemre ilçesinde Muradiye Mahallesi'ne kurulması planlanan Muradiye Islah Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmalarında gelinen son durumu değerlendirmek üzere Muradiye Sanayi Bölgesi Geliştirme Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Saruhan Otel'de düzenlenen toplantıda konuşan Vali Deniz, Manisa'nın yeni bir organize sanayiye kavuşmasının ekonomik ve istihdam açısından önemine dikkati çekti.

Muradiye Islah OSB'nin belli bir noktaya geldiğini, bundan sonraki sürecin hızla tamamlanmasını istediklerini aktaran Deniz, "Ben de konunun bizzat takipçisi olacağım, kurulacak yeni OSB'nin kentin ekonomisine ve istihdamına büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı

Toplantıya Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Mehmet Üçbaş, Yunusemre Belediyesi İmar Müdürü Hakan Akyol, Muradiye Sanayi Bölgesi Geliştirme Derneği Başkanı Ramazan Yıldız ile sanayiciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:17 Kaynak: AA

Manisa, Muradiye, OSB, Ekonomi
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