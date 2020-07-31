Muradiye Kaymakamı Savar'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayramların dayanışma, kardeşlik ve beraberlik olduğunu belirten Savar, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Kurban Bayramı'nda her bayramda olduğu gibi, dostluğumuzu, sevgimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, sevincimizi en sıcak şekilde sevdiklerimizle paylaşacağız. Alışık olmadığımız süreçlerden geçerken hayatımıza da bu doğrultuda yön vermeye başladık. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması yaşarken bu bayramda sevdiklerimizle bir araya gelme fırsatımız var. Bu fırsatı krize çevirmemek için büyüklerimizi, sevdiklerimizi ziyaret ederken sosyal mesafe, maske ve hijyen üçlüsüne çok dikkat edelim. Bir arada geçireceğimiz yarınlar için bu günlerimizde daha fazla özenli olalım. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin ve Erciş halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum."